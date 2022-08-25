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Video: Çin, Endonezya'ya Yüksek Hızlı Tren Sevkiyatına Başladı

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Video: Çin, Endonezya'ya Yüksek Hızlı Tren Sevkiyatına Başladı

Endonezya'daki Cakarta-Bandung yüksek hızlı demiryolu için özel olarak üretilen bir yüksek hızlı elektrikli tren ve bir denetim treni, Pazar günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao Limanı'ndan ayrıldı.

Endonezya'daki Cakarta-Bandung yüksek hızlı demiryolu için özel olarak üretilen bir yüksek hızlı elektrikli tren ve bir denetim treni, Pazar günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao Limanı'ndan ayrıldı.

Trenler, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki sembol proje için CRRC Qingdao Sifang Limited Şirketi tarafından tasarlandı ve üretildi.

İlk trenler Ağustos ayının sonunda Cakarta'ya ulaşacak ve geri kalanların teslimatı da partiler halinde 2023 yılının başına kadar tamamlanacak.

Fuxing hızlı trenlerinin ileri teknolojisine güvenen trenlerin maksimum işletim hızı saatte 350 kilometre.

Toplamda 142 kilometre olan Cakarta-Bandung yüksek hızlı demiryolu, Endonezya'nın başkenti Cakarta ile ünlü turistik şehir Bandung'u birbirine bağlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qingdao'dan bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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