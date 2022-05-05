Video: Çin Dünyanın En Yüksek Otomatik Meteoroloji İstasyonunu Kurdu - Haberler

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Video: Çin Dünyanın En Yüksek Otomatik Meteoroloji İstasyonunu Kurdu

Xinhua - Güncel
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Video: Çin Dünyanın En Yüksek Otomatik Meteoroloji İstasyonunu Kurdu

SONAM DORJE, Xinhua Özel Haber Muhabiri: "Herkese merhaba, ben Xinhua Özel Haber Muhabiri Sonam Dorje. Şu anda yaklaşık 8.800 metre yükseklikteyim. (Çinli bilim insanları) burada otomatik bir meteorolojik izleme istasyonu kuruyorlar.

SONAM DORJE, Xinhua Özel Haber Muhabiri:

"Herkese merhaba, ben Xinhua Özel Haber Muhabiri Sonam Dorje. Şu anda yaklaşık 8.800 metre yükseklikteyim. (Çinli bilim insanları) burada otomatik bir meteorolojik izleme istasyonu kuruyorlar. Bugün hava çok güzel."

Çinli bilim insanları Çarşamba günü, Çin-Nepal sınırındaki Qomolangma Dağı'nda, 8.800 metreyi aşan rakımda, benzerleri arasında en yükseği olan otomatik bir meteorolojik izleme istasyonu kurdu.

Enerjisini güneş enerjisi ve elektrik depolayan bataryalarından alacak olan istasyon normal koşullarda birkaç yıl çalışabilecek. İstasyon sensörleri sayesinde verileri otomatik olarak kaydedecek ve ardından uydu kanalıyla iletecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qomolangma Dağı'ndaki keşif kampından bildiriyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Güncel, Haberler

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