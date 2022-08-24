Video: Çin Drone'ları Taylandlı Çiftçilerin İşini Kolaylaştırıyor ve Daha Güvenli Hale Getiriyor

Çeltik çiftçisi Nikorn Hanrasa, Tayland'ın kuzeydoğusundaki Roi Et eyaletinde bulunan tarlasına zirai ilaç sıkmak için drone kullanıyor.

Drone kullanarak çektiği hava fotoğraflarının etkisinde kalan 43 yaşındaki çiftçi, DJI marka bir zirai drone almış ve zirai drone pilotu olarak yeni bir kariyere adım atmış.

NİKORN HANRASA, Tayland'ın Roi Et eyaletinden bir zirai drone pilotu:

"Drone'larla çalışmaya başladığımdan beri gelirim çok arttı."

Nikorn, drone'u zirai ilaç, gübre ve büyüme hormonu serpmede kullanıyor. Drone'la birlikte her gün 40-50 rai'lik (6,4 ila 8 hektar) alanda spreyleme yapabiliyor. Drone olmadan ancak 10 rai'den az yerde çalışabilir.

NİKORN HANRASA, Tayland'ın Roi Et eyaletinden bir zirai drone pilotu:

"Çiftçilerin drone kullanmasını umuyorum. Bu, tarladaki işi daha kolay, daha güvenli ve daha verimli hale getirebilir ve çiftçilerin işleri halletmek ile aynı zamanda da daha fazla para kazanmak için daha çok zamanı olur."

Tarımın Tayland ekonomisinde büyük bir önemi var. Resmi veriler, ülke nüfusunun neredeyse yarısının tarım sektörüne dahil olduğunu gösteriyor.

Merkezi Çin'in güneyindeki Shenzhen'de yer alan drone devi DJI, Tayland'ın zirai drone pazarına 2016'da girdi ve satışlarda hızlı büyüme kaydederken büyümede de büyük potansiyel görüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor.