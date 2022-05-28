Video: Çin Dövüş Sanatları Küba'da Popüler Hale Geldi - Haberler

Küba'da Çin dövüş sanatlarını yapanların sayısı giderek artıyor.

Başkent Havana'nın yaklaşık 430 kilometre uzağında yer alan Küba'nın iç kesimindeki Ciego de Avila bölgesindeki yerel Wushu akademisinde 500 civarında öğrenci eğitim alıyor.

Bu öğrencilerden Emily Cabezas 14 yaşında.

EMİLY CABEZAS, Wushu Meraklısı:

"Asya kültürü hakkında bana çok şey öğretiyor ve ayrıca sağlığıma da yararlı; ömrümü uzatıyor ve kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor. Çin'e gitme, orayı daha yakından tanıma ve Çin kültürünü daha yakından hissetme hayalim var."

Ciego de Avila bölgesindeki Wushu okulunun başkanı olan Luis Alberto Cespedes, dövüş sanatlarının insanın yaşam tarzını tümüyle değiştirebileceğini söyledi.

LUİS ALBERTO CESPEDES, Küba'nın Ciego de Avila bölgesindeki Wushu Okulu'nun başkanı:

"Asya kültürü çocuklar ve yetişkinlere zenginlik kattı. Birçoğunun yaşam tarzı iyileşti. Diyabet gibi hastalıkları olan çocukların yaşam kalitesi daha iyi hale geldi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Havana'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel