Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Terörle Mücadele, Uluslararası Toplumun Ortak Sorumluluğu - Haberler

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Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Terörle Mücadele, Uluslararası Toplumun Ortak Sorumluluğu

Xinhua - Güncel
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Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Terörle Mücadele, Uluslararası Toplumun Ortak Sorumluluğu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, terörle mücadelenin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek terörle mücadele için eşgüdüm ve işbirliği çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, terörle mücadelenin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek terörle mücadele için eşgüdüm ve işbirliği çağrısında bulundu.

Zhao bu açıklamayı, Cuma günü rutin basın toplantısında BM Güvenlik Konseyi'nin Pakistan'daki Karaçi Üniversitesi'ne yönelik terör saldırısını güçlü şekilde kınamasına dair yorumunun sorulması üzerine yaptı. Saldırıda üç Çin vatandaşı ile bir Pakistanlı hayatını yitirmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Terör, Güncel, Haberler

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