Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'de Azınlıklara Yönelik Polis Şiddeti Alışılmadık Bir Durum Değil

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Salı günü yaptığı açıklamada "ABD'de azınlıklara yönelik şiddet alışılmadık bir durum değil" dedi.

ZHAO LİJIAN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

"ABD'de emniyet güçlerinin azınlıklara karşı polis şiddeti alışılmadık bir durum değil. İstatistiklere göre 2020 yılından bu yana ABD polisi, 2.563 kişiyi öldürdü ve bunların 565'ini yani yüzde 22'sinden fazlasını siyahiler oluşturuyor. Sadece bu yılın başından bu yana 49 siyahi kişi polis tarafından öldürüldü.

Tarihte korkunç köle ticaretinden, Amerikan yerlilerinin sürülmesi ve katledilmesine, bugün Afrika kökenlilerin ve diğer azınlıkların korkunç koşullarından çektikleri sefalete kadar beyaz üstünlüğü ve 'büyük yer değiştirme' teorisi daha yaygın hale geliyor ve ABD'de sistemli ve yaygın ırkçı ayrımcılık artıyor.

Irk, cinsiyet, dil veya din ayrımı olmaksızın herkesin insan hakları ve temel özgürlükleri BM Şartı'nın 1. Maddesi'nde vurgulanmıştır. BM Genel Sekreteri (Antonio) Guterres bu yıl Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü'nde düzenlenen anma toplantısında, ırkçılık da dahil olmak üzere 'karanlık güçlerin' demokratik değerleri, sosyal istikrarı ve barışı tehdit ettiğini söyledi. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye taraf olan ABD, sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri büyük ölçüde ihlal ederek sistemik ırkçılığa ulaşmak için etkili önlemler almamıştır.

Martin Luther King'in belirttiği gibi, herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerde adalet için bir tehdittir. ABD'deki ciddi ırkçı ayrımcılık, hakkaniyetsizlik ve adaletsizlik, dünya genelinde sürdürdüğü hakkaniyetsizlik ve adaletsizliği özetliyor. ABD hükümetinin samimi bir pişmanlık duyması ve herkes için hakkaniyeti ve adaleti sağlamak için kibir ve önyargıyı bırakacak somut önlemler alması için George Floyd ve Jayland Walker gibi daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor?"

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel