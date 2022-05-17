Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, Çin'in Temel Çıkarlarını İlgilendiren Konularda Ateşle Oynamamalı - Haberler

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Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, Çin'in Temel Çıkarlarını İlgilendiren Konularda Ateşle Oynamamalı

Xinhua - Güncel
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Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, Çin'in Temel Çıkarlarını İlgilendiren Konularda Ateşle Oynamamalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD, Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda ateşle oynamamalı" diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD, Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda ateşle oynamamalı" diye konuştu.

ZHAO LİJİAN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

"ABD-ASEAN Zirvesi konusunda Çin'in görüşü, bölge dışı bir ülke olan ABD'nin bölgede barış ve kalkınmanın teşvik edilmesinde olumlu ve yapıcı bir rol oynaması gerektiği yönündedir. ABD, bölgesel barış, istikrar, dayanışma ve işbirliğini baltalamamalı, işbirliğini başkalarını taraf seçmeye zorlamada kılıf olarak kullanmaktan ya da Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda ateşle oynamaktan kaçınmalıdır."

ABD Başkanı Joe Biden, Perşembe ve Cuma günleri düzenlenen bir zirve sırasında Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin liderleriyle Beyaz Saray'da biraraya geldi. Bu hamle, birçokları tarafından dünyanın tek süper gücü olan ABD'nin, birlik ülkelerini yükselen Çin'e karşı olan tarafa çekme çabası olarak görüldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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