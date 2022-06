Video: Çin Dili ve Kültürü Türk Gençleri Arasında Revaçta - Haberler

Çin'i "ikinci vatanı" olarak gören genç bir öğretmen olan Müberra Batuhan, Türkiye'de giderek daha fazla öğrencinin Çin'de yüksek öğrenim fırsatları aradığı bir ortamda Türk gençleri arasında Çin dili ve kültürünü teşvik etmek için çalışıyor.

Şu anda Ankara'da yaşayan Batuhan, Çin'in kuzeybatısındaki tarihi Xi'an kentinde dört yıl eğitim gördüğü üniversiteden Çin dili ve edebiyatı alanında lisans derecesi aldı.

MÜBERRA BATUHAN, Çin dili öğretmeni:

"Yaklaşık olarak 5 yıldır Çince eğitim veriyorum. Tabii ben sadece Çinceyle kalmıyorum; orada yaşadığım her şeyi öğretmeye çalışıyorum insanlara. Her şeyi alsınlar istiyorum. (Öğrencilerimin) bir Çinliyle karşı karşıya geldiği zaman muhakkak ki onun beden dilini ne konuşmaya çalıştığını, ne anlatmaya çalıştığını-sadece konuşmak yeterli olmuyor- her şekilde tanımasını sağlamaya çalışıyorum."

Türkiye ve Çin'in son yıllarda tüm alanlarda işbirliğini artırmasıyla iki taraf arasındaki halklar arası alışverişler de gelişti.

MÜBERRA BATUHAN, Çin dili öğretmeni:

"Ben (Çin diline artan ilgiyi) ekonomiye bağlıyorum. Öğrencilerin Türkiye'de çok fazla iş imkanı bulamadıkları zaman sadece İngilizcenin yeterli gelmediğini fark ettiklerini düşünüyorum; yanına ek bir dil katmak istediklerinin farkına vardım. Bütün olarak bakabiliriz."

Batuhan'ın en iyi öğrencilerinden olan ve Ankara bir üniversitede hukuk öğrenimi gören Ekin Pekşen, ticaret ve denizcilik konularında uzmanlaşmış bir avukat olmak istiyor.

19 yaşındaki Pekşen, mezun olduktan sonra Çin'de çalışabilmeyi ve Çin'in yabancılara sunduğu çeşitli iş imkanlarından yararlanmayı hayal ediyor.

Pekşen'in Çin'e duyduğu sevgi, Çin TV dizilerini seyretmesi ve Çin müziği dinlemesiyle başlamış. Pekşen, Çin kültürünün "geniş kapsamlı" olduğunu, bunu Batı merkezli çalışmalarda göremediğini söylüyor.

EKİN PEKŞEN, Öğrenci:

"İlk önce Batılı dillerini öğrenmeye başladım, çünkü yurtdışına gitmeye ve yurtdışında öğrenim görmeye ve hatta yurtdışında çalışmaya ilgi duyuyordum. Sonra bazı Batı dillerini öğrenmenin yeterli olmadığını, Çin ve Asya kültürünün şu anda dünya üzerinde büyük etkisi olduğunu fark ettim. O yüzden Çin kültürüne, Asya kültürüne ilgi göstermeye başladım."

Her yıl 100.000'in üzerinde Türk öğrenci daha iyi eğitim almak için yurtdışında öğrenim görmeyi seçiyor. Çin'in daha fazla fırsat sunmaya başlamasıyla, trend artık bu ülkeye doğru kayıyor.

MÜBERRA BATUHAN, Çin dili öğretmeni:

"Ben orayı özlüyorum. Benim ikinci vatanım orası. Tabii ki de (Türk öğrencilere) tavsiye ediyorum gitmelerini. Tabii, orası başka bir kültür. Oranın başka bir büyüsü var açıkçası."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel