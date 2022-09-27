Video: Çin'den Afganistan'a İlk Yük Treni Ulaştı

Afganistan ile Çin arasında demiryolu ile kurulan kara koridorunu kullanan ilk yük treni, Perşembe günü ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetindeki sınır kasabası Hayratan'a ulaşarak, karayla çevrili Afganistan'ı Çin'e bağlamış oldu.

Afganistan ile Çin arasında demiryolu ile kurulan kara koridorunu kullanan ilk yük treni, Perşembe günü ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetindeki sınır kasabası Hayratan'a ulaşarak, karayla çevrili Afganistan'ı Çin'e bağlamış oldu.

QUDRATULLAH EBU HAMZA, Belh Vilayeti Valisi:

"Bu, Afganistan ile komşu ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri ilerletme yolunda bir kilometre taşı ve olumlu bir adım."

12 konteyner taşıyan yük treni, yolculuğuna 12 gün önce Çin'in Kashgar kentinden başladı. Tren, Kırgızistan ve Özbekistan'dan geçerek Perşembe sabahı Afganistan'a ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hayratan'dan bildiriyor.