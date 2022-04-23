Video: Çin'deki İlkokulda Öğrenciler Teneffüslerde Bambu Dansı Yapıyor - Haberler

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Video: Çin'deki İlkokulda Öğrenciler Teneffüslerde Bambu Dansı Yapıyor

Xinhua - Güncel
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Video: Çin'deki İlkokulda Öğrenciler Teneffüslerde Bambu Dansı Yapıyor

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki bir ilkokulun öğrencileri, ders aralarında grup halinde bambu dansı yapıyor.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki bir ilkokulun öğrencileri, ders aralarında grup halinde bambu dansı yapıyor. Bu uygulama, okulun geleneksel halk danslarını beden eğitimi ile birleştirmeye yönelik yeni bir girişimi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Nanning şehrinden bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Haberler

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