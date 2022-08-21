Video: Çin'deki Gelişmiş Koruma Çabaları Sonucu Asya Fillerinin Doğum Oranında Artış Gözleniyor

Her yıl 12 Ağustos, Dünya Fil Günü'dür. Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaleti de vahşi Asya filleri arasındaki doğum oranının artışına tanık oluyor.

Yunnan'daki vahşi Asya fillerinin nüfusu 2021 yılı itibariyla yaklaşık 360'a ulaştı. Rakam, 2018'de kaydedilen 293 file göre 60'ın üzerinde artışa işaret ediyor.

Yağmur ormanı ekosisteminde önemli bir tür olan Asya filleri, Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altında. Asya filleri genellikle Yunnan'da bulunuyor.

GUO XİANMİNG, Xishuangbanna Ulusal Doğa Koruma Merkezinde Bilimsel Araştırma Enstitüsü Müdürü:

"Son gözlemlerimizde, birçok fil sürüsünde bir veya iki yaşında birçok genç fil gördük. Bir Asya filinin gebeliği genellikle 20 ila 22 ay sürüyor. Yavru fil doğduktan sonra üç yıllık emzirme dönemi oluyor."

Çin'de bu türün nüfusunda görülen artış, ülkenin ekolojik çevresi ve biyolojik çeşitliliğini sürekli geliştirdiğini gösteriyor.

Yunnan'da fillerin yaşam alanları geliştirilirken, insan-fil karşılaşmalarını en aza indirmek için gözlem, erken uyarı ve acil durum müdahale sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli sistemlerin yapısı güçlendirildi.

Eyalette ayrıca, Asya filleri üzerinde araştırma yapılması için türün korunmasına yönelik bir uzman komitesi oluşturuldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor.