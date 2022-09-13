Video: Çin'de Yüksek Hızlı Demiryolu Yapımı İçin Karmaşık Ortamların Üstesinden Geliniyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde Xi'an ile Ankang'ı birbirine bağlayan yüksek hızlı demiryolunun yapımı devam ediyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde Xi'an ile Ankang'ı birbirine bağlayan yüksek hızlı demiryolunun yapımı devam ediyor.

İnşaatçılar, birçok teknik zorluğun ve güçlüklerle dolu jeolojik şartların üstesinden geldiler ve inşaatın yüksek kaliteli bir şekilde ilerlemesi için ileri teknolojiler uyguladılar.

Yüksek hızlı demiryolu sarp Qinling Dağları'nın içinden geçiyor.

170 kilometreden fazla uzunluğa sahip yüksek hızlı demiryolu üzerinde toplam 20 tünel ve 26 büyük ve orta ölçekli köprünün inşa edilmesi planlanıyor. Demiryolunun köprü-tünel oranı yüzde 94,41 olurken, en uzun tünelin uzunluğu 18,8 kilometreye ulaşıyor.

YAN LİGONG, Xi'an-Ankang yüksek-hızlı demiryolunun İhalesi Verilen Beşinci Bölümünün Sorumlusu:

"İhalesini aldığımız bölümün yüzde 95'i tünellerden oluşuyor. Bu bölüm, Qinling Dağları'nın güney eteklerindeki vadide yer alıyor. Karşılaştığımız ana güçlükler kaya düşmesi, düzensiz basınç, sığ gömme ve büyük su girişleri. Şu an gelişmiş jeolojik tahmin ve izleme ölçümü sayesinde güvenli üretimi sağladık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor.