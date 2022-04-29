Video: Çin'de Yapay Olarak Döllenen Tepeli Aynak Kuşu Yavrusu Yumurtadan Çıktı

Yapay döllenen ilk tepeli aynak kuşu yavrusu geçen hafta Çin'in Shaaxi eyaletinin Hanzhong kentinde yumurtadan çıktı.

DUAN WENBİN, Shaanxi Hanzhong Tepeli Aynak Ulusal Doğa Koruma Alanı:

"Mart 2022'den bu yana doğa koruma alanındaki yapay döllenmiş tepeli aynak kuşları üreme mevsimine girdi. 24 Nisan itibarıyla, 17 adet yapay döllenmiş tepeli aynak yavrusu yumurtadan çıktı. Hepsi sağlıklı büyüyor. Üreme merkezi tepeli aynaklardan bazı yumurtaları toplayacak ve doğal koşulları taklit ederek suni kuluçka gerçekleştirecek."

LİU Yİ, Shaanxi Hanzhong Tepeli Aynak Ulusal Doğa Koruma Alanı:

"Bu yıl 34 çift tepeli aynak üreme programına alındı ve 60 kuş yavrusunun yumurtadan çıkmasını bekliyoruz."

Tepeli aynaklar Çin'de en üst düzeyde devlet koruması altında bulunuyor.

Geçen 40 yılda bu nadir kuşun Çin'deki popülasyonu 7'den 5.000'in üzerine çıktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hanzhong'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel