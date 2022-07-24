Video: Çin'de Üretilen Mg4 Elektrikli Araçları Avrupa'ya İhraç Edildi Çin'in en büyük otomobil üreticisi SAIC Motor tarafından üretilen yaklaşık 1.000 elektrikli araç Avrupa'ya sevk ediliyor. Çin'in en büyük otomobil üreticisi SAIC Motor tarafından üretilen yaklaşık 1.000 elektrikli araç Avrupa'ya sevk ediliyor. MG4 araçları Perşembe günü Shanghai'daki Haitong İskelesi'ne getirildi. Xİ JİALİN, Haitong İskelesi'nin pazarlama departmanının yönetici direktörü: "Sevkiyatın yaklaşık 25 gün sürmesi bekleniyor, böylece araçlar Ağustos ortasına kadar Avrupa'daki ana limanlara ulaşabilecek." ZHAO AİMİN, SAIC International genel müdür yardımcısı: "Her pazarın ihtiyaçlarına saygı duyuyoruz. Çin markaları orada memnuniyetle karşılanırsa bu Çin'deki otomobil üreticilerinin cesaretini daha da artıracaktır." Bu yılın ilk yarısında Avrupa pazarlarında 45.000'den fazla MG aracı satıldı. MG4 araçlarının bu yılın dördüncü çeyreğinde Avrupa pazarlarına çıkması bekleniyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Shanghai şehrinden bildiriyor. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Tragger Güncel Haberler

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