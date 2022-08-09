Video: Çin'de Uluslararası Wushu Kongresi Düzenlendi

5. Dünya Wushu-Kungfu Günü öncesinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Jiangmen kentinde Cumartesi günü Uluslararası Wushu Kongresi düzenlendi.

Çin'den ve yurtdışından gelen dokuz genç Wushu takımı sırayla Wing Chun, Tai Chi, Wudang boksu ve diğer Çin boksu becerilerini sergiledi.

WEİ JİNGWEN, Dövüş meraklısı:

"Wudang boksuna çok ilgi duyuyorum. Ayrıca Wushu bedenimin güçlenmesini sağlıyor. Büyüdüğümde Çin Wushu'sunu ileri taşımayı ve daha da geliştirmeyi umuyorum."

Wushu-Kungfu'nun küresel olarak kutlandığı Dünya Wushu-Kungfu Günü her yıl farklı bir temayla 8 Ağustos'ta ya da takip eden ilk Cumartesi günü kutlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiangmen'den bildiriyor.