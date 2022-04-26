Video: Çin'de Ormandaki Fillerin Üç Boyutlu Görüntüsü İzleyenleri Büyülüyor - Haberler

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Video: Çin'de Ormandaki Fillerin Üç Boyutlu Görüntüsü İzleyenleri Büyülüyor

Xinhua - Güncel
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Video: Çin'de Ormandaki Fillerin Üç Boyutlu Görüntüsü İzleyenleri Büyülüyor

Çin'in Kunming kentinde bir binanın dışına yerleştirilen dev ekranda Asya fillerinin üç boyutlu görüntüleri yayınlanıyor.

Çin'in Kunming kentinde bir binanın dışına yerleştirilen dev ekranda Asya fillerinin üç boyutlu görüntüleri yayınlanıyor. Çıplak gözle izlenebilen görüntüler, şehir sakinlerine büyüleyici bir görsel ve işitsel deneyim sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Kunming, Asya, Güncel, Haberler

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