Video: Çin'de Nesli Tehlikedeki Hayvanlara Özel Bir Harikalar Diyarı - Haberler

Çin'in kuzeybatısında bulunan Gansu eyaletine bağlı Wuwei kentinde yer alan nesli tükenmekte olan hayvanları koruma merkezi, 1987'den bu yana nesli tehlikede olan birçok hayvana ev sahipliği yapıyor.

Koruma merkezinde halihazırda 31 Saiga antilobu, 54 Przewalski atı ve 26 iki hörgüçlü deve bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Wuwei kentinden bildiriyor.

Xinhua / Güncel