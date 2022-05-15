Video: Çin'de Kamyonun Altına Sıkışan Çocuğu Kurtarmak İçin Seferber Oldular - Haberler

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Video: Çin'de Kamyonun Altına Sıkışan Çocuğu Kurtarmak İçin Seferber Oldular

Xinhua - Güncel
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Video: Çin'de Kamyonun Altına Sıkışan Çocuğu Kurtarmak İçin Seferber Oldular

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Chuzhou kentinde bir kamyonun altında kalarak sıkışan çocuğu yoldan geçenler kamyonu iterek kurtardı.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Chuzhou kentinde bir kamyonun altında kalarak sıkışan çocuğu yoldan geçenler kamyonu iterek kurtardı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay, kamyonun iki yetişkin ve bir çocuğu taşıyan elektrikli bisiklete çarpmasıyla meydana geldi.

Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hefei kentinden bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Haberler

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