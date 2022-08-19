Video: Çin'de İnşaat Robotları İş Verimliliğini Artırmaya Yardımcı Oluyor Güncel Haberler Çin'in güneyindeki bir yüksek teknoloji şirketi tarafından geliştirilen bir dizi Çin yapımı inşaat robotu ülke genelindeki çeşitli şantiyelerde çalışıyor. Çin'in güneyindeki bir yüksek teknoloji şirketi tarafından geliştirilen bir dizi Çin yapımı inşaat robotu ülke genelindeki çeşitli şantiyelerde çalışıyor. Beton dökme, tuğla döşeme ve sıvama... Çeşitli inşaat ve bakım işlerini yapabilen bu robotlar, inşaatın kalitesini ve verimliliğini büyük ölçüde artırdı. Çin genelinde 2022 yılının Temmuz ayına kadar, 28 eyalet ve bölgedeki 550'den fazla projede farklı işlevlere sahip 30 tip robot ticari kullanıma sunuldu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Togo Cumhuriyeti Güncel Haberler

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