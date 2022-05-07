Video: Çin'de İha Işık Gösterisi Araştırmacıları Selamladı - Haberler

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Video: Çin'de İha Işık Gösterisi Araştırmacıları Selamladı

Xinhua - Güncel
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Video: Çin'de İha Işık Gösterisi Araştırmacıları Selamladı

Çok çalışan insanlara selam olsun! Çin'in Hainan eyaletinde deniz ve tohum sektörü araştırmacılarını onurlandırmak üzere 500 insansız hava aracıyla göz alıcı bir ışık gösterisi düzenlendi.

Çok çalışan insanlara selam olsun! Çin'in Hainan eyaletinde deniz ve tohum sektörü araştırmacılarını onurlandırmak üzere 500 insansız hava aracıyla göz alıcı bir ışık gösterisi düzenlendi.

Çin'de Cumartesi gününden itibaren 5 günlük İşçi Bayramı tatili yapıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Cumartesi, 1 Mayıs, Tohum, Güncel, Haberler

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