Video: Çin'de İha Işık Gösterisi Araştırmacıları Selamladı
Xinhua - Güncel
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Çok çalışan insanlara selam olsun! Çin'in Hainan eyaletinde deniz ve tohum sektörü araştırmacılarını onurlandırmak üzere 500 insansız hava aracıyla göz alıcı bir ışık gösterisi düzenlendi.
Çok çalışan insanlara selam olsun! Çin'in Hainan eyaletinde deniz ve tohum sektörü araştırmacılarını onurlandırmak üzere 500 insansız hava aracıyla göz alıcı bir ışık gösterisi düzenlendi.
Çin'de Cumartesi gününden itibaren 5 günlük İşçi Bayramı tatili yapıldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor
Xinhua / Güncel