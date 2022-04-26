Video: Çin'de Gönüllüler Yıllardır Han Nehri Kıyılarını Temizliyor

Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletindeki Xunyang şehrinden bir grup ev kadını, Yangtze Nehri'nin en uzun kolu olan Han Nehri boyunca uzanan kıyıları temizlemek için yıllardır gönüllü olarak çalışıyor. 2017 yılında kurulan grubun üye sayısı 9'dan 70'e yükseldi.

LİU YUMEİ, Ekip üyesi:

"Hepimiz ev kadınıyız. Çocuklara bakmanın yanı sıra nehri korumak için ekibe katılmaya gönüllü olduk."

LİU YUMEİ, Ekip üyesi:

"Genellikle plastik torba, şişe ve bazı ev çöpleri gibi plastik çöpleri temizliyoruz."

XİANMİAO, Ekip üyesi:

"Nehri daha temiz hale getirerek çevreyi iyileştirmek istiyoruz. Evimin önünde ve kasabada çevrenin çok daha iyi durumda olduğunu hissediyorum, bu da beni çok mutlu ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xunyang kentinden bildiriyor.

Xinhua / Güncel