Video: Çin'de Göl Kuruyunca 400 Yıllık Taş Köprü Ortaya Çıktı

Devam eden sıcak hava ve düşük yağış nedeniyle, Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü'nde 400 yıllık bir taş köprü ortaya çıktı.

Devam eden sıcak hava ve düşük yağış nedeniyle, Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü'nde 400 yıllık bir taş köprü ortaya çıktı.

Köprü, Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminde inşa edilmiş.

WU DUNHAN, Duchang İlçe Müzesi Müdür Yardımcısı

"Her yıl köprüyü kontrol etmeye geliyoruz. Köprü önceki yıllara göre 3-4 ay daha erken ortaya çıktı. Poyang Gölü'nün içinden çıkıp görünür hale gelmesi genellikle kışın oluyor.

Poyang Gölü resmi olarak bu yılın kurak mevsimine 6 Ağustos'ta girdi.

Bu, kayıtların 1951'de başlamasından bu yana en erken tarih.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Nanchang kentinden bildiriyor.