Video: Çin'de Geliştirilen Yüzer Hava Gemisi Rekor Kırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Video: Çin'de Geliştirilen Yüzer Hava Gemisi Rekor Kırdı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Video: Çin'de Geliştirilen Yüzer Hava Gemisi Rekor Kırdı

Çin'de geliştirilen, atmosfer gözlemleri için tasarlanmış yüzer hava gemisi, Pazar günü Tibet Özerk Bölgesi'nde 9.032 metre yüksekliğe çıkarak rekor kırdı.

Çin'de geliştirilen, atmosfer gözlemleri için tasarlanmış yüzer hava gemisi, Pazar günü Tibet Özerk Bölgesi'nde 9.032 metre yüksekliğe çıkarak rekor kırdı.

Yüzer hava gemisi "Jimu No. 1" tip III, Çin Bilimler Akademisi'nin (CAS) Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi.

Hava gemisi, 9.060 metreküp hacme sahip.

Yüzer hava gemisinin yüksek irtifada topladığı veriler, bölgesel su döngüsünü takip etmek ve atmosfer bileşimindeki değişiklikleri izlemek üzere kullanılıyor.

Proje, Çin'in Qinghai-Tibet Platosu hakkındaki ikinci bilimsel araştırma taraması kapsamında gerçekleştirildi.

Proje, çeşitli Çin araştırma kurumlarından gelen 64 bilim insanının çalışmalarıyla yürütüldü.

Yüzer hava gemisinin, Qinghai-Tibet Platosu'nun su kaynakları hakkında büyük öneme sahip veriler sunması ve iklim değişikliği kapsamında su, ekoloji ve insan faaliyetlerinin zincir etkisinin ele alınmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Tibet, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title