Video: Çin'de Çölün Ortasına Kurulu Dev Güneş Enerjisi Tarlası Çevreyi Korumanın Yanı Sıra İstihdam da Sağlıyor

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesinde çölün ortasında 196.000'den fazla güneş panelinden oluşan dörtnala giden bir at resmi.Burası, yaklaşık 1,4 milyon metrekare üzerine kurulu Tiancihu fotovoltaik enerji santrali.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesinde çölün ortasında 196.000'den fazla güneş panelinden oluşan dörtnala giden bir at resmi.

Burası, yaklaşık 1,4 milyon metrekare üzerine kurulu Tiancihu fotovoltaik enerji santrali.

Çin'in yedinci büyük çölü olan Kubuqi Çölü'nde yer alan güneş enerjisi tarlası sadece elektrik üretmekle kalmıyor, çevreyi de koruyor.

Lİ SHUAİKUN, Güvenlik teknisyeni:

"Bu gördüklerimiz söğüt dallarıyla oluşturulan kum bariyerler. Söğütlerin dalları kumu sabitlemek için toprağa gömülmüş. Bu işleme 'güneş panelleri altında restorasyon' deniyor. Kum kontrol bölgesi 8.000 mu'dan (533 hektar) büyük bir alana ulaştı. Yalancı çivit, astragalus (kartal pençesi) ve hünnap ekildiği için güneş santralinin tamamında ekolojik canlanma işaretleri gözlenmeye başladı."

Güneş enerjisi tarlası bölge sakinlerine de iş olanağı sunarak gelirlerinin artmasını sağlamış.

ZHAO JİNLONG, Köylü:

"Güneş enerjisi tarlasında bakım görevlisi olarak çalışıyorum, aylık maaşım 6.000 yuan (865 ABD doları). Köylüler çiftçilik ve hayvancılığın yanında enerji santraline giderek kum ve ot temizliği de yapabiliyor. Bu güneş enerjisi tarlası bize sadece iş sağlamakla kalmıyor, ekolojik ortamın iyileştirilmesine de büyük yardımda bulunuyor. Burası eskiden uçsuz bucaksız çöldü, ama şimdi yeşil alana dönüştü."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ordos'tan bildiriyor.