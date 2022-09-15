Video: Çin'de Bir Polis Köpeği Sınırda 23 Kilogram Uyuşturucu Buldu
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Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Xishuangbanna Dai Özerk İli'ndeki sınır polisi Cumartesi akşamı, bir polis köpeğinin yardımıyla uyuşturucu satıcıları tarafından bir dağda bırakılan iki sırt çantasında 23 kilogram metamfetamin ele geçirdi.
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Xishuangbanna Dai Özerk İli'ndeki sınır polisi Cumartesi akşamı, bir polis köpeğinin yardımıyla uyuşturucu satıcıları tarafından bir dağda bırakılan iki sırt çantasında 23 kilogram metamfetamin ele geçirdi.
Polis ödül olarak köpeğe, favorisi olan jambon sosislerinden verdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Kunming şehrinden bildiriyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel