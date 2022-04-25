Video: Çin'de Antik Kitap Restoratörleri Kültürel Hazineye Yeniden Hayat Veriyor

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Shandong Kütüphanesi Nadir Kitaplar Restorasyonu Merkezi'ndeki restoratörler, Ming Hanedanlığı'ndan (1368-1644) kalma bir dizi kitabı onarıyorlar.

15 yıllık deneyime sahip genç bir antik kitap restoratörü olan Yang Linmei, çalışmanın yama ve onarımdan çok daha fazlası olduğunu söylüyor. Bu meslekte başarılı olmak için yıllarca öğrenmeyi sürdürmek ve zengin bir bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor.

YANG LINMEI, Shandong Kütüphanesi Antik Kitap Restoratörü:

"Restoratörler, eski eserlere hastalarını tedavi eden doktorlar gibi davranırlar. Kitaplar farklıdır. Restorasyon için hangi adımları atacağımıza karar vermeden önce teşhis koymamız gerekir."

Wang Ye dört yıl önce, İtalya'da kalıntı koruma ve restorasyon alanında yüksek lisans derecesi aldıktan sonra ekibe katıldı.

Wang, işinin önemini ünlü Milo Venüsü kolsuz heykeliyle karşılaştırıyor ve "kırılmış bir güzellik olsa bile tarihe ve güzelliğe saygı göstermelisiniz" diyor.

WANG YE, Shandong Kütüphanesi Antik Kitap Restoratörü:

"Yıpranmış antik bir kitap yeni bir görünümle restore edildiğinde, insana büyük bir başarı duygusu veriyor."

Shangdong Kütüphanesi'ndeki sekiz antik kitap restoratörü her yıl 10.000 sayfadan fazla antik metni onarıyor.

Çin'in merkezi yetkilileri, eski kitapların korunması ve yayınlanmasını artırmak için kısa süre önce bir dizi yönerge yayınladı. Kütüphaneler ve arşivler de koleksiyonlarını ve dijital kaynaklarını halka açmaya teşvik ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jinan'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel