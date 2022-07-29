Video: Cezayir, Nijer ve Nijerya Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı İnşa Anlaşması İmzaladı - Haberler

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Video: Cezayir, Nijer ve Nijerya Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı İnşa Anlaşması İmzaladı

Video: Cezayir, Nijer ve Nijerya Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı İnşa Anlaşması İmzaladı

Cezayir Enerji Bakanı; Cezayir, Nijer ve Nijerya'nın Perşembe günü, Sahra Çölü'nden geçerek Avrupa'ya ilave doğalgaz akışı sağlayacak bir doğalgaz boru hattının inşasına yönelik bir mutabakat zaptını imzaladığını söyledi.

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Cezayir Enerji Bakanı; Cezayir, Nijer ve Nijerya'nın Perşembe günü, Sahra Çölü'nden geçerek Avrupa'ya ilave doğalgaz akışı sağlayacak bir doğalgaz boru hattının inşasına yönelik bir mutabakat zaptını imzaladığını söyledi.

Cezayir'in başkenti Cezayir'de üç Afrika ülkesinin enerji bakanlarının katılımıyla gerçekleşen imza töreni, Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı (TSGP) hakkında düzenlenen üçlü toplantının ardından geldi.

MOHAMED ARKAB, Cezayir Enerji ve Maden Bakanı

"Bu toplantı; Nijerya, Nijer ve Cezayir arasındaki stratejik doğalgaz boru hattı projesinin inşası sürecinde kilit öneme sahip. Bugünkü toplantı, biri Şubat ayında Niamey'de, diğeri ise Haziran ayında Abuja'da yapılan iki toplantının ardından geldi. Bir dizi karar aldık ve bu stratejik projenin inşasında dikkate değer ilerleme kaydediyoruz. Bu Afrika projesi, projeyi başarıya götürerek kısa bir zamanda inşasını tamamlamak için elbirliğiyle çalışacak üç ülkemizi biraraya getirdi."

Cezayir, Nijer ve Nijerya'yı birbirine bağlayacak mega bir proje olan TSGP'nin 4.000 km uzunluğunda olması ve yılda 30 milyar metreküp doğalgaz taşıması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cezayir'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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