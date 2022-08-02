Video: Büyük Veri Endüstrisi Çin'in Dağlık Eyaleti Guizhou'yu Dönüştürdü

Çin'in hızla gelişen büyük veri endüstrisi ve dijital ekonomisi, gelişmekte olan teknolojilerle yalnızca kentlilerin yaşamlarında devrim yaratmakla kalmadı, aynı zamanda ülkenin kırsal alanlarını da dönüştürdü.

Bir zamanlar Çin'deki en yoksul nüfusa sahip olan ülkenin güneybatısında yer alan Guizhou eyaleti, şimdi ülkenin en büyük büyük veri merkezi oldu.

Çin'in ilk ulusal ve kapsamlı büyük veri pilot bölgesi olan Guizhou, yüksek kaliteli sosyal ve ekonomik kalkınmasının bel kemiği olarak büyük veri endüstrisini destekliyor. Bu sayede çiftçiliği akıllı bir teknoloji haline getiriyor.

Eyaletin Pu'an ilçesindeki bir çay ekim merkezinde, dijital cihazlar çay bahçesinden gerçek zamanlı veri topluyor ve çay yetiştiriciliği için bilimsel destek sunuyor.

Büyük veri yardımıyla bahçede verim artışı ve beyaz çayın daha iyi hale gelmesiyle yerel çiftçilerin gelirleri arttı.

YU DAN, Çay ekimi projesinin başkanı:

"Dışarıya monte edilen bir LED görüntü ekranı aracılığıyla sıcaklık, nem ve toprağın durumunu görebiliyoruz, bu da ekim merkezini daha bilimsel ve çevre dostu bir şekilde yönetmeye ve beyaz çayımızın verimini ve kalitesini artırmaya yardımcı oluyor."

Büyük veri endüstrisi, birçok işletmenin üretimini kolaylaştırmasına da yardımcı oldu.

HAN HONGCHUAN, Guizhou Lastik Limited Şirketi bilişim teknolojisi bölüm başkanı:

"Bu fabrikanın her yerinde çok sayıda lojistik makine hareket ediyor. Onlara AGV (otomatik yönlendirmeli araçlar) adını verdik. Bunlar fabrikanın 5G teknolojik dönüşümünün anahtarı. Bu, tesis içindeki ağın istikrarını büyük ölçüde geliştiriyor ve parçaların sorunsuz transferini sağlıyor."

Bireysel sakinler de büyük veri endüstrisinden faydalanıyor.

Guizhou, kırsal alanlarda, köylülerin uzaktaki şehir hastanelerinde oturan doktorlara danışmalarını sağlayan teletıp platformları kurdu.

CHEN Lİ, Guizhou eyaletinin Longli ilçesine bağlı Tuanjie köyünde doktor:

"Teletıp platformları aracılığıyla köylülerin daha iyi tedavi edilmelerine yardımcı olabiliyoruz. Üst düzey hastanelerden uzmanlarla konuşarak da birçok mesleki bilgi edinebiliyoruz. Güven artıyor ve kliniğimize daha fazla hasta geliyor."

Yerel yönetimin planlarına göre, eyaletin büyük veri ve elektronik bilişim endüstrisinin toplam çıktı değeri, 2025 yılına kadar 350 milyar yuanı (yaklaşık 52,5 milyar ABD doları) aşacak ve dijital ekonomi GSYİH'nin yaklaşık yarısını oluşturacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor.