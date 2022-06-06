Video: Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 128'e Yükseldi - Haberler

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Video: Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 128'e Yükseldi

Xinhua - Güncel
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Video: Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 128'e Yükseldi

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin başkenti Recife ve metropol bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e yükseldi.

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin başkenti Recife ve metropol bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e yükseldi.

Yerel yetkililer Cuma günü yaptıkları açıklamada, 9.300'den fazla insanın bölgeden tahliye edildiğini ve 34 belediyede de olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Hayatta kalanları bulmak için başlatılan kurtarma çalışmaları ise sona erdi.

Pernambuco'da, geçen haftadan bu yana görülen şiddetli yağışlar, hafta sonu şiddetini artırdı. Yağışlar nedeniyle 100'den fazla insan hayatını kaybederken, ölenlerin çoğu bölgenin eteklerinde meydana gelen büyük toprak kaymalarında yaşamlarını yitirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rio de Janeiro'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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