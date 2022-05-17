Video: Bir Çiçek Labirentinde Yolunuzu Bulabilir Misiniz? - Haberler

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletindeki bir çiçek labirenti son günlerde çok sayıda ziyaretçiyi kendine çekiyor. 7.447 metrekarelik alana yayılan labirent, 17.000'in üzerinde Çin gülünden oluşuyor. Ziyaretçiler bu karmaşık labirenti keşfederken, güzel çiçeklerin keyfini de çıkarabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuyang'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel