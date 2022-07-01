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Video: Beijing Merkez Ekseni Dijital Teknolojiyle Canlandırılıyor

Xinhua - Güncel
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Video: Beijing Merkez Ekseni Dijital Teknolojiyle Canlandırılıyor

Güneyde Yongding Kapısı'ndan kuzeyde Davul Kulesi ve Çan Kulesi'ne uzanan 7,8 kilometre uzunluğundaki Beijing Merkez Ekseni, Beijing'deki eski kentin çekirdeğini oluşturuyor.

Güneyde Yongding Kapısı'ndan kuzeyde Davul Kulesi ve Çan Kulesi'ne uzanan 7,8 kilometre uzunluğundaki Beijing Merkez Ekseni, Beijing'deki eski kentin çekirdeğini oluşturuyor.

Aralarında Zhengyang Kapısı, Yasak Şehir ve Jingshan Parkı'nın da bulunduğu Beijing'de eski kente ilişkin önemli binaların çoğu Merkez Ekseni üzerinde yer alıyor.

Üç boyutlu (3D) teknolojiye dayanan "dijital merkez ekseni", Merkez Eksen'deki değişimleri ve dönüşümü dijital bir şekilde canlandırıyor.

NİU RUİ, Beijing Etüt ve Haritalandırma Enstitüsü Başkanı:

"En son etüt ve haritalandırma teknolojisini kullanarak Merkez Eksen'in çekirdek kısmında bulunan binaların, trafiğin ve kamusal alanların üç boyutlu lazer taramasını gerçekleştirdik ve bu sayede gerçek bir üç boyutlu Merkez Eksen inşa ettik."

Başkent Beijing, simgesel Merkez Eksen'i UNESCO'nun dünya kültür mirası listesine sokabilmek için çaba göstermeye devam ediyor.

Beijing kültürel miras bürosunun verdiği bilgiye göre, başvuru sürecinde ilerleme kaydedildi.

CHEN MİNGJİE, Beijing Belediyesi Kültürel Miras Bürosu Müdürü:

"Merkez Eksen'in dünya kültür mirası listesine dahil edilmesi için yaptığımız başvuruda dijital teknolojilere büyük önem verdik. Dijital harita, takip ve sergileme sistemimiz ile dijital ürünlerin Ar-Ge'sine yönelik sağlam bir temel oluşturuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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