Video: Beijing, Kovid-19'un Yeniden Canlanmasını Kontrol Altına Almak İçin Önlemleri Artırıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Video: Beijing, Kovid-19'un Yeniden Canlanmasını Kontrol Altına Almak İçin Önlemleri Artırıyor

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Video: Beijing, Kovid-19'un Yeniden Canlanmasını Kontrol Altına Almak İçin Önlemleri Artırıyor

Yeniden canlanan Kovid-19 enfeksiyonlarını kontrol altına almak için zamana karşı yarışan Beijing, Pazartesi gününden Çarşamba gününe kadar 12 bölgede üç toplu nükleik asit testi daha yürütecek.

Yeniden canlanan Kovid-19 enfeksiyonlarını kontrol altına almak için zamana karşı yarışan Beijing, Pazartesi gününden Çarşamba gününe kadar 12 bölgede üç toplu nükleik asit testi daha yürütecek.

Son hamle, Cuma gününden Pazar gününe kadar 12 bölgede gerçekleştirilen üç toplu Kovid-19 taramasının ardından geldi.

Beijing'in toplu taşıma sistemi de Kovid-19'un yayılmasına karşı korunmak için önlemleri artırdı.

Salı gününden itibaren, kapalı yönetim altındaki alanların yakınında yaşayan sakinlerin otobüse binmeden ya da metroyu kullanmadan önce yeşil sağlık kodu göstermeleri gerekiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Pazartesi, Pekin, Cuma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title