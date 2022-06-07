Video: Beijing'in Ticareti Teşvik Hamlesiyle Yabancı Şirketlerin Güveni Arttı - Haberler

Beijing, salgın durumunun düzelmesi ve daha fazla yasağın kaldırılmasıyla ticari operasyonların ve tüketimin hızlandırılmasına yönelik bir eylem planı açıkladı. Bu hamle, bazı yabancı işletmelerin güvenlerinin artmasını sağladı.

Beijing Belediye Yönetimi tarafından Perşembe günü duyurulan plana göre başkent, farklı sınıflandırmalar ve dinamik yönetim uyarınca kilit önemdeki işletmeleri içeren "beyaz listesini" güncelleyecek. Plan, üretime yeniden başlayan işletmeler için lojistik ve taşımacılık hizmetlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

MA QİNGHAİ, SMC Yatırım Yönetimi Çin Limited Şirketi Genel Müdürü:

"Genel olarak bunun yabancı şirketlerin güvenini artırdığını düşünüyorum. Çin'de genel piyasa ortamını, iş ortamındaki iyileşmeyi ve hükümetin salgın sırasında şirketlere sağladığı yardımları gördüğümüz için, Çin'de yatırım yapma, üretim kapasitesini artırma ve Çin'de iç talep artışını destekleme konusunda daha fazla güvenimiz var."

Beijing ayrıca yiyecek içecek hizmeti, kültür, spor ve eğlence sektörünün toparlanmasını da teşvik edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel