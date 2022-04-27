Video: Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'nın Kapsamlı Gümrüksüz Mal Antrepolanan Bölgesi Operasyona Başladı

13 milyon ABD dolarının üzerinde mal taşıyan tam yüklü on kamyonun Pazartesi sabahı Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'nın gümrüksüz mal antrepolanan bölgesinin 3 No'lu gümrük kontrol noktasından geçmesiyle ekonomik bölgede operasyon resmen başlamış oldu.

Kontrol noktasında araçların plaka numaralarını tespit edebilen ve malların hızlıca geçişini sağlayan akıllı bir sistem kurulu.

Gümrük işlemlerinin etkin bir şekilde halledilmesi ve uygun politikalar sayesinde birçok işletme buradaki gümrüksüz mal antrepolanan bölgeye geldi.

YAO ZHENHAİ, Chengrong Teknoloji (Beijing) Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı:

"Olumlu politikalar sayesinde şirketimizin operasyon planını ve satışlarını daha iyi yürütebiliyoruz. Birincisi, pazar ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz; ikincisi, yönetim ve operasyon maliyeti düşüyor. Bunlar, tüm tedarik zincirimizin sürekli optimizasyonunu kolaylaştırıyor."

Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'nın gümrüksüz mal antrepolanan bölgesi, Beijing belediyesi ile Hebei eyaletinin birleştiği yerde bulunuyor. Burası Çin'deki ilk ve tek eyaletler arası özel gümrük denetim alanı.

YİN JİAO, Beijing Gümrük İdaresi Yetkilisi:

"Gümrüksüz mal antrepolanan bölge, Beijing belediyesi ve Hebei eyaleti yönetimlerinin kalkınma ihtiyaçlarını bütünleştiriyor. Daxing Uluslararası Havalimanı kapsamlı gümrüksüz mal antrepolanan bölgesinin inovasyonu ve gelişimi için güçlü destek sağlayarak daha yenilikçi politikalar ve reformlar geliştirmek için çalışacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel