Video: Beijing Bazı Topluluklar İçin Kovid-19 Tedbirlerini Artırıyor - Haberler

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Video: Beijing Bazı Topluluklar İçin Kovid-19 Tedbirlerini Artırıyor

Xinhua - Güncel
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Video: Beijing Bazı Topluluklar İçin Kovid-19 Tedbirlerini Artırıyor

Beijing'deki bazı bölgelerde, vaka sayılarında yaşanan artışla mücadele etmek için topluluklar içinde Kovid-19 önleme ve kontrol tedbirleri artırıldı.

Beijing'deki bazı bölgelerde, vaka sayılarında yaşanan artışla mücadele etmek için topluluklar içinde Kovid-19 önleme ve kontrol tedbirleri artırıldı.

Bazı alanlarda yaşayanların topluluk içine girmeleri veya topluluktan ayrılmaları halinde 48 saat içinde negatif nükleik asit testi sonuçlarını göstermeleri ve ateş kontrolünden geçmeleri gerekiyor.

WANG NAN, Chaoyang bölgesindeki Xinyuan Xili topluluğunun yerel yetkilisi:

"Zuojiazhuang caddesinde yer alan kontrol noktasında 24 saat görevli personel bulunmasını sağladık. Bölgeye giren veya çıkan araçlar için sürücülerin sağlık QR kodlarını ve nükleik asit sonuçlarını göstermeleri gerekiyor. Araçta bulunan herkes kontrol edilecek."

Sağlık yetkililerine göre, Beijing'deki vaka sayılarında yaşanan hızlı artış 27 Nisan'dan bu yana yavaşlamış durumda.

Bulaşma zincirlerinin çoğu, topluluk düzeyinde münferit vakalar olsa da tam olarak kontrol altına alındı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Pekin, Güncel, Haberler

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