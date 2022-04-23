Video: Bangladeş'te İşçiler Ramazan İçin Bogura Yoğurdu Hazırlıyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 197 kilometre kuzeybatısında yer alan Bogura, özel yoğurduyla ünlüdür. Kaymak yapmakla uğraşan işçiler, süt ürünlerine ve tatlıya olan talebin artmasıyla Ramazan'a hazırlanmak için çalışıyor. Bogura'da yapılan yoğurt, yaklaşık 250 yıllık bir geçmişe sahip bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel