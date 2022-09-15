Video: Bangladeş'in Başkentinde Dang Hummasıyla Mücadele Hız Kazandı

20 milyondan fazla insanın yaşadığı Bangladeş'in başkenti Dakka'da neredeyse her Eylül'de dang humması vakalarında sert bir artış yaşanıyor.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Pazartesi günü açıkladığı verilere göre şu ana kadar 2.914 vaka ve 16 ölümün görüldüğü dang humması vakalarında bu Eylül ayında büyük artış bekleniyor.

Pazartesi günü yerel saatle 8.00 öncesindeki 24 saatte 228'i Dakka'da olmak üzere toplam 345 yeni dang humması vakası bildirildi.

Yeni enfeksiyon verilerinin, sivrisineklerin neden olduğu olduğu bu hastalığın başkentte hızlı bir artış eğilimine girdiğini ortaya koyması üzerine yetkililer, sivrisineklerle mücadele çalışmalarına hız verdi.

MD MALEK, İlaçlama görevlisi:

"Benim adım Md Malek. 32 yıldır Dakka Güney Kenti Şirketi'nde ilaçlama elemanı olarak çalışıyorum. Hep sivrisinek avladım; hala da avlıyorum. Bu yıl, dang humması sezonu başlamadan önce çalışmaya başladım. Dang hummasından kurtulmak için çok çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz ve kenti dang hummasından uzak tutacağız."

HASİBUR RAHMAN MANİK, Belediye meclisi üyesi:

"Ben Hasibur Rahman Manik. Dakka Güney Kenti Şirketi'ne bağlı 26 numaralı Mıntıka'nın meclis üyesiyim. İnsanların sivrisinek enfeksiyonundan korunması için sabahleyin larva bölgelerini ziyaret edip öğleden sonra ilaçlama çalışmaları yürütüyoruz; bu işleri kişisel olarak gözetliyorum. Sabahleyin larva bölgelerini temizlemek için yaklaşık 10 elemanımız var; öğleden sonra da ilaçlamaya başlıyorlar. Burada 6 ilaçlama makinesi ve 10 personel bulunuyor. İlk tur, sabahleyin başlıyor ve öğlene kadar devam ediyor, saat 3'ten sonra da yıkama işlemine başlıyoruz. Sivrisinekler genellikle ev çatılarında, alt borularda, buzdolabı altlarında, evlerin su biriken avlularında doğuyor. Yerel sakinlerin farkındalığını artıracak adımlar atıyoruz. Her evi ziyaret ederek bu işlemleri gerçekleştiriyoruz."

MD RAFİQ, Dakka sakini:

"Benim adım Md Rafiq. 35 yıldır bu bölgede yaşıyorum. (Yağmur) sezonunun başından beri dang humması taşıyan sivrisinek kovucuyla ilaçlama yapılıyor. Şu ana kadar bu bölgede dang humması görülmedi. Bu yıl kent şirketi bu bölgede geçen yıllara göre daha iyi iş çıkarıyor."

KELO MİAH, Dakka sakini:

"Adım Kelo Miah. Kishoreganj bölgesindeki Bhairab Polis İstasyonu'na bağlı Rasulpur köyündenim. Sivrisinek kovucu ilaç iyi uygulandığında sivrisinekler daha az saldırıyor; bu yıl kent şirketi iyi çalışıyor. Bizim iyiliğimiz için çalışıyorlar ve her gün ilaç veriyorlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor.