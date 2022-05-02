Video: Avustralya'da Kritik Tehdit Altındaki Kurbağalar Yaban Hayata Bırakıldı

Nesli tükenmekte olan türlerin popülasyonunu artırma yönünde çalışmalar yapan Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti hükümeti son olarak Salı günü, kritik tehdit altında bulunan 100 benekli ağaç kurbağasını yaban hayatına bıraktı.

Benekli ağaç kurbağaları, Yeni Güney Galler'de 2001 yılında, dünya genelinde kurbağa kolonilerinde zaman zaman ölümlere yol açan ve kurbağa popülasyonlarını etkileyen kitrid mantarı yüzünden tamamen ortadan kalkmıştı.

Yeni benekli ağaç kurbağası popülasyonu, bu hayvanların hastalığa direnç gösterdiği Avustralya'nın Victoria eyaletinin çeşitli bölgelerinden alınarak esaret altında yetiştirildi.

Bu serbest bırakma, Avustralya'da yaşanan orman yangınlarından bu yana benekli ağaç kurbağa popülasyonunu yeniden oluşturma yolundaki ilk girişim oldu. Kurbağalar, Avustralya'nın en yüksek dağlık ortamına sahip Kosciuszko Ulusal Parkı'nda serbest bırakıldı.

NSW Çevre ve Miras Ofisi'nin, Melbourne'de bulunan hayvanat bahçesi tabanlı bir doğa koruma organizasyonu olan Zoos Victoria ve Amfibi Araştırma Merkezi ile yaptığı ortaklık kurbağa popülasyonunu, yangınlar ve hastalık yüzünden büyük darbe aldığı her iki eyalette de sürdürülebilir bir düzeye geri döndürmeyi amaçlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Avustralya'nın Sidney kentinden bildiriyor

Xinhua / Güncel