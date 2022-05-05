Video: Avrupa'nın Sınır Kasabası, Çin-Ab Ticaretinin Kapısı Oldu

Macaristan'ın kuzeydoğusunda yer alan ve beş ülkeyle beş sınıra 100 km uzaklığında olan Zahony kasabası, AB'ye giriş yapacak Çin-Avrupa yük trenleri için önemli bir merkez oldu.

MAV-REC Demiryolu Mühendislik Limited Şirketi İcra Direktörü Norbert Csomos, 2017 yılının Temmuz ayında Çin'den gelen ilk konteynerden bu yana Zahony'de gelişime tanıklık etti.

NORBERT CSOMOS, MAV-REC Demiryolu Mühendislik Limited Şirketi İcra Direktörü:

"Çin'den gelen ilk yük treni, yaklaşık beş yıl önce Zahony'ye ulaştı.

O zamandan bu yana büyük değişiklikler yaşandı. 2017'de sadece 50 konteynerin aktarımını yapmışken 2021'de bu sayı 7.000'e ulaştı. Bu, büyük gelişme demek. Macaristan'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılması sayesinde iki ülke son derece güzel ilişkiler kurdu.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni memnuniyetle karşılıyoruz. Macaristan'ın Çin-AB ticaretine katılması, Çin'den gelen yük trenleri açısından yeni bir kanal açtı."

MAV-REC, Zahony Limanı Limited Şirketi ve Orta Avrupa Ticaret ve Lojistik İşbirliği Bölgesi (CECZ), Zahony'de Orta Avrupa Lojistik Sanayi Bölgesi (CELIZ) projesinin inşasını ortaklaşa desteklemek üzere bir konsorsiyum kurdu.

Avrupa'da modern çok modlu bir lojistik merkezi kurmayı amaçlayan proje kapsamında Zahony aktarım istasyonu da yenilenip genişletilecek.

NORBERT CSOMOS, MAV-REC Demiryolu Mühendislik Limited Şirketi İcra Direktörü:

"Zahony Lojistik ve Sanayi Bölgesi konsorsiyumunun iki hedefi var: Zahony bölgesinin geliştirilmesi ve Orta Avrupa Lojistik Sanayi Bölgesi'nin geliştirilmesi.

Çin, mallarının Avrupa'daki müşterilerine ulaştırmaya kesinlikle ilgi duyuyor. Aynı şekilde Avrupalı alıcılar da Çin mallarını almaya ilgi duyuyor.

Kovid-19 pandemisi sırasında bir tedarik zinciri olarak demiryolu taşımacılığının istikrarı kanıtlandı.

Macaristan'ı, Çin ile AB arasındaki bir ticaret koridoru olarak görüyoruz.

Gelecekte Zahony aktarım alanı, yük aktarımında, Çin-Avrupa yük trenlerinin olası gümrüklenmesinde ve Çin'den gelen ürünlerin dağıtımında kesinlikle önemli bir rol oynayacaktır."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Budapeşte'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel