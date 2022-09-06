Video: Asya'nın 'Su Kulesinin' Doğasını Korumak

Çin'in kuzeybatısında bulunan Qinghai eyaletindeki Sanjiangyuan bölgesi, Asya'nın "Su kulesi" olarak anılıyor.

Yemyeşil çimleri, masmavi suları ve zengin vahşi yaşamı ile tanınan bölge, Yangtze, Sarı ve Lancang olmak üzere üç büyük nehrin çıkış noktalarına ev sahipliği yapıyor.

Çin, Sanjiangyuan'da çevreyi korumak ve bölgeyi eski haline getirmek için 2005 yılında büyük bir ekolojik proje başlattı. Ülke 2016 yılında Sanjiangyuan Ulusal Parkı pilot projesini uygulamaya başladı.

SUN LİJUN, Sanjiangyuan Ulusal Parkı Direktör Yardımcısı:

"Sanjiangyuan Ulusal Parkı yönetiminin kurulmasının ardından son altı yılda ekolojik restorasyon, devriyeler ve sergi merkezleri için çok sayıda yol inşaatı, çoraklaşan çayırlık alanların iyileştirilmesi, siyah topraklı arazinin ıslahı ve kemirgenlerin yok edilmesi için 6 milyar yuan (870 milyon ABD doları) yatırım yaptık. Bir dizi proje ekolojik çevreyi etkili biçimde iyileştirdi."

Park içerisinde korucular organize edildi. Çobanlar eski mesleklerini bir kenara bırakarak çayırların koruyucuları oldular.

SAMDRUP, Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nda korucu:

"Ben bir korucuyum. Bu alanda devriye geziyorum ve çöp topluyorum. Dağlarda devriye gezerken bir keresinde bir vahşi hayvana rastladım, fotoğrafını çektim ve bulmak üzere kayda aldım. Bir korucu olarak benim yaptığım şey bu."

TASHİ DONGDRUP, Çin Halk Kongresi Daimi Komitesi Zadou İlçesi Başkanı:

"Yerel halkın Sanjiangyuan'ın ekolojik koruması konusundaki düşünceleri çok değişti. Sıradan çobanlar olmaktan çıkıp ulusal parkı inşa edenler, koruyanlar, parkın katılımcıları ve ondan yararlananlar hale geldiler. Fikirleri büyük ölçüde değişti."

DEKYİ KHYUNGTSO, Yushu Tibetan Özerk Bölgesi'nde çoban:

"Doğayı korumak hepimizin üstlenmesi gereken bir sorumluluk."

SUN LİJUN, Sanjiangyuan Ulusal Parkı Direktör Yardımcısı:

"Sanjiangyuan'daki tüm etnik gruplarlardan insanlar ekolojik korumada ana grup haline geldi. Bu Çin'in ulusal parklarının ana güçlerinden biri."

Geçtiğimiz 10 yılda Sanjiangyuan'da korunan su miktarı yıllık ortalama yüzde 6'nın üzerinde bir oranda artarken; çayır kaplı alanlar yüzde 11, çim verimi ise yüzde 30 artış gösterdi. Vahşi hayvan popülasyonu da artmaya devam ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xining'den bildiriyor.