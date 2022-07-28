Video: Arama Köpeklerinin Çin'in Doğusundaki Yaz Eğimi Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'daki bir yangın kurtarma müfrezesinin özel hizmet takımına bağlı arama köpekleri yaz eğitimlerine devam ediyor. Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'daki bir yangın kurtarma müfrezesinin özel hizmet takımına bağlı arama köpekleri yaz eğitimlerine devam ediyor. Rutin eğitim, köpeklerin arama-kurtarma kapasitesini sıcak hava altında da artırmayı amaçlıyor. Yangın kurtarma müfrezesinden 22 arama köpeği, Temmuz 2022 itibariyle 60'tan fazla arama-kurtarma operasyonunda yer aldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanchang'dan bildiriyor. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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