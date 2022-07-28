Video: Arama Köpeklerinin Çin'in Doğusundaki Yaz Eğimi
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'daki bir yangın kurtarma müfrezesinin özel hizmet takımına bağlı arama köpekleri yaz eğitimlerine devam ediyor.
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Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'daki bir yangın kurtarma müfrezesinin özel hizmet takımına bağlı arama köpekleri yaz eğitimlerine devam ediyor.
Rutin eğitim, köpeklerin arama-kurtarma kapasitesini sıcak hava altında da artırmayı amaçlıyor.
Yangın kurtarma müfrezesinden 22 arama köpeği, Temmuz 2022 itibariyle 60'tan fazla arama-kurtarma operasyonunda yer aldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanchang'dan bildiriyor.
Xinhua / Güncel