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Video: Arama Köpeklerinin Çin'in Doğusundaki Yaz Eğimi

Video: Arama Köpeklerinin Çin'in Doğusundaki Yaz Eğimi

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'daki bir yangın kurtarma müfrezesinin özel hizmet takımına bağlı arama köpekleri yaz eğitimlerine devam ediyor.

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Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'daki bir yangın kurtarma müfrezesinin özel hizmet takımına bağlı arama köpekleri yaz eğitimlerine devam ediyor.

Rutin eğitim, köpeklerin arama-kurtarma kapasitesini sıcak hava altında da artırmayı amaçlıyor.

Yangın kurtarma müfrezesinden 22 arama köpeği, Temmuz 2022 itibariyle 60'tan fazla arama-kurtarma operasyonunda yer aldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanchang'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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