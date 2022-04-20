Video: Apple ve Tesla'nın Shanghai'daki Tedarikçileri Kısmen Üretime Başladı - Haberler

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Video: Apple ve Tesla'nın Shanghai'daki Tedarikçileri Kısmen Üretime Başladı

Xinhua - Güncel
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Video: Apple ve Tesla'nın Shanghai'daki Tedarikçileri Kısmen Üretime Başladı

Quanta Shanghai Manufacturing City, yaklaşık 2 bin görevli personelin kapalı yönetim altında çalışmaya başlamasıyla Cuma günü yeniden üretime geçti.

Quanta Shanghai Manufacturing City, yaklaşık 2 bin görevli personelin kapalı yönetim altında çalışmaya başlamasıyla Cuma günü yeniden üretime geçti.

Apple için dizüstü bilgisayar üreten F1 fabrikasında ve Tesla için aksesuarlar üreten F3 fabrikasında üretim sürüyor.

Sıkı salgın önleme ve kontrol tedbirleri alacağı taahhüdünde bulunan üretici firma, Cuma günü işe yeniden başlama başvurusunda bulunmuştu.

Quanta Shanghai Manufacturing City Tech-Front (Shanghai) Computer Ltd. Şti. WALTER LEE

"Songjiang bölgesindeki yerel yönetimin güçlü desteğiyle şirketimiz, gerekli salgın önleme tedbirlerini sıkı şekilde yerine getirirken 15 Nisan'da işe yeniden başlamak için başvuruda bulundu. F1 fabrikasında 500, F3 fabrikasında ise 1.500 personelin işbaşı yapacağı tahmin ediliyor."

Quanta Shanghai Manufacturing City'deki toplam 8 fabrikada 40 binden fazla kişi çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Formula 1, Shanghai, Apple, Cuma, Güncel, Haberler

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