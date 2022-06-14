Video: Antik Dönemdeki Çinlilerin Yüzleri Teknoloji Yardımıyla Yeniden Oluşturuldu

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde yer alan Northwest Üniversitesi'nden araştırmacılar, bilgisayar destekli kraniyofasiyal rekonstrüksiyon teknolojisini kullanarak antik Çin'deki insanların yüz görünümlerini başarılı şekilde yeniden oluşturdu.

Araştırmacılar, Tang Hanedanlığı'nı (618-907) kuran İmparator Li Yuan'ın beşinci kuşaktan çocuğu olan Li Chui'nin ve Qin Hanedanlığı'ndan (M.Ö. 221-M.S. 207) bazı eski insanların yüzlerini bu teknoloji yardımıyla yeniden oluşturdu.

Lİ KANG, Northwest Üniversitesi'nde Öğretmen:

"Çalışmalarımız, antik Çin'deki kişilerin yüz görünümlerini yeniden oluşturmaya yönelik istatistiksel modeller ve bilimsel verileri temel alıyor. Heykeltıraş ve sanatçıların eski insanların görünüşlerine ilişkin betimlemeleriyle karşılaştırıldığında bizim çalışmalarımız daha doğru sonuç veriyor. En son bilimsel ve teknolojik gelişmelerle kültürel mirasın korunmasını daha yakından biraraya getirerek teknolojinin bu süreçte liderlik rolü oynamasını sağlamayı umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel