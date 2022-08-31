Video: Antalya Daha Fazla Turist Çekmek İstiyor

Türkiye'nin güneyindeki turizm merkezi Antalya'daki turizm şirketleri ve otelciler, daha fazla Avrupalı turist çekmek istiyor.

Türkiye'nin güneyindeki turizm merkezi Antalya'daki turizm şirketleri ve otelciler, daha fazla Avrupalı turist çekmek istiyor.

İkinci çeyrekte gelirlerin neredeyse üçe katlandığı turizm sektörü şimdiye kadar iyi bir yıl geçiriyor, ki bu da hem Kovid-19 pandemisinin vurduğu hem de yerel paranın ciddi şekilde değer kaybettiği Türkiye için bir lütuf.

RECEP YAVUZ, Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı:

"Kuzey Avrupa'daki emekliler kış mevsimini evlerinde geçirmek zorunda değiller, kolayca tatile çıkabilirler. Çeşitli ülkelerden orta yaş ve üzerindeki turistler, özellikle de Avrupa ülkelerinden gelenler Türkiye'yi tercih ediyor.

Fiyatlara baktığınızda tatile gitmek kendi ülkelerinde kalmaktan daha ucuza geliyor ve elektrik/doğalgaz faturaları düşünüldüğünde daha hesaplı.

Antalya'nın yaklaşık 2.000 oteliyle 650.000 yatak kapasitesi var. Tüm oteller bu amaç için uygun olmayabilir. Yaşı ileri ziyaretçilerin çoğunluğu deniz kenarındaki üç ya da dört yıldızlı otelleri tercih ediyor. 150'ye yakın otel halihazırda paketlerini hazırladı ve bunu tur operatörleri aracılığıyla sunuyorlar. Antalya'daki otellerin yaklaşık üçte biri kış turistlerini karşılamaya hazır.

Hedefte kışları havanın soğuk olduğu Kuzey Avrupa ülkeleri var. Bu sebepten Akdeniz bölgesi oradaki tatilcilere çekici geliyor. Antalya'nın havacılık rotaları açısından güçlü olması gerçeği de onu iyi bir seyahat noktası haline getiriyor."

Türk lirasının güçlü para birimlerine karşı değer kaybetmesinin Türkiye'yi daha çekici bir tatil rotası haline getirmesinin ardından ikinci çeyrekte ülkeyi ziyaret eden turistlerin sayısı pandemi öncesi seviyelere yaklaştı.

Turizm gelirleri Türkiye ekonomisi için kilit rol oynuyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde Nisan-Haziran 2021 dönemindeki 3 milyar dolarlık geliri neredeyse üçe katlayarak turizmden 8,72 milyar ABD doları gelir elde etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor.