Video: Anne Panda Deprem Sırasında Yavrularını Açık Alana Çıkarırken Görüntülendi
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Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesinde Pazartesi günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın Shenshuping Koruma Üssü'nde bir anne dev panda iki yavrusunu açık alana çıkarırken görüntülendi.
Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesinde Pazartesi günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın Shenshuping Koruma Üssü'nde bir anne dev panda iki yavrusunu açık alana çıkarırken görüntülendi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel