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Video: "Amazonia" Sergisi Rio de Janeiro'da Kapılarını Açtı

Xinhua - Güncel
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Video: 'Amazonia' Sergisi Rio de Janeiro'da Kapılarını Açtı

"Amazonia" adını taşıyan bir sergi Salı günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki "Yarının Müzesi"nde kapılarını açtı.

"Amazonia" adını taşıyan bir sergi Salı günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki "Yarının Müzesi"nde kapılarını açtı.

Sergide, Brezilyalı belgesel fotoğrafçısı Sebastiao Salgado'nun fotoğrafladığı, Amazon yağmur ormanlarının güzelliğini ve Amazon yerlilerinin yaşamını konu alan yaklaşık 200 fotoğraf sergileniyor.

Brezilyalı fotoğrafçı, fotoğrafları çekmek için Amazon yağmur ormanlarında yaşayan 12 kabile ile yedi yıldan fazla zaman geçirdi.

Salgado, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, serginin Amazon yağmur ormanlarının geleceğinin tartışmaya açılmasını amaçladığını belirterek, dünyada herkesin yağmur ormanları konusunda endişelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sergi daha önce Paris, Londra, Roma ve Sao Paulo'da ziyaretçilerle buluşmuştu.

Salgado, sergiyi Çin'de de açmak istediğini dile getirdi.

SEBASTİAO SALGADO, Brezilyalı belgesel fotoğrafçısı:

"Çin'i çok seviyorum. Fotoğraf çekmek için pek çok defa Çin'e gittim ve orada çok sayıda sergi açtım. 'Amazonia' sergisini Çin'de de açmak isterim çünkü bu ülke çevre korumayı teknolojik, mali ve siyasi olarak güçlendirmek için kararlı biçimde çaba gösteriyor."

Sergi, Ocak 2023'e kadar açık kalacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rio de Janeiro'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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