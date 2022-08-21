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Video: Akıllı Teknoloji Yaşlı Bakımı ile Buluştuğunda

Video: Akıllı Teknoloji Yaşlı Bakımı ile Buluştuğunda

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Çin'in kuzeyindeki Tianjin eyaletinde bulunan Xiqing bölgesinde, son yıllarda "internet + yaşlı bakımı" yöntemi aktif olarak keşfedilmeye başlandı.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin eyaletinde bulunan Xiqing bölgesinde, son yıllarda "internet + yaşlı bakımı" yöntemi aktif olarak keşfedilmeye başlandı.

Akıllı yaşlı bakımı büyük veri platformunda, akıllı cihazları kullanan her yaşlı insanın temel bilgileri takip edilebiliyor. Kan oksijen satürasyonu, kalp atışı ve kan basıncı gibi vücut verileri de gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. Eğer yaşlıların verileri arka plandaki ekranda anormal bulunursa, uzaktan müdahale gibi yardım sunmak için önlemler alınabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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