Video: Afganlar ABD'nin Ülkelerinin Varlıklarıyla İlgili Kararını Protesto Etti

Afganistan'da yüzlerce kişi, Cumartesi günü başkent Kabil'deki eski Afganistan İnsan Hakları Komisyonu ofisi önünde toplanarak ABD'nin Afganistan'ın ulusal rezervlerinin bir kısmını İsviçre'deki bir fona devretmesine dair son açıklamasını protesto ederek varlıklarının tamamen serbest...

Afganistan'da yüzlerce kişi, Cumartesi günü başkent Kabil'deki eski Afganistan İnsan Hakları Komisyonu ofisi önünde toplanarak ABD'nin Afganistan'ın ulusal rezervlerinin bir kısmını İsviçre'deki bir fona devretmesine dair son açıklamasını protesto ederek varlıklarının tamamen serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ellerinde dövizler ve pankartlar bulunan protestocular, Afganistan'da süren insani ve ekonomik krizden ABD'yi sorumlu tutan ABD karşıtı sloganlar attı.

Protestocular Afganistan Merkez Bankası rezervlerinin derhal ve tam olarak serbest bırakılması talebinde bulundu.

LALA AGHA, Protesto organizatörü:

"Bugün İnsan Hakları Komisyonu binasının önünde protesto düzenliyoruz. ABD, Afganistan'ın parasını derhal serbest bırakmalı."

RAFEUALLAH, Protestocu:

"ABD derhal paramızı iade etmeli."

Protestocular gösterinin sonunda ABD'nin başını çektiği güçleri savaş suçlarıyla ve masum Afgan erkek, kadın ve çocukları acımasızca öldürmekle suçlayan bir bildiri yayınladı.

Bildiride, protestocular ayrıca 9 milyardan fazla ABD dolarının derhal ve tamamen serbest bırakılmasını ve savaş suçu işleyen askerlerin yargılanmasını istedi.

ABD'nin başını çektiği güçlerin bu Asya ülkesinden çekilmesi sonrasında, Afganistan'ın 9 milyar ABD dolarından fazla olan varlığı, ABD tarafından savaşın tahrip ettiği ülkenin yeni yöneticilerine uygulanan yaptırımların bir parçası olarak donduruldu.

ABD hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada, dondurduğu 3,5 milyar ABD doları tutarındaki Afganistan Merkez Bankası rezervinin İsviçre'de yeni kurulan bir "Afgan Fonu"na aktarılacağını duyurmuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor