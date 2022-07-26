Video: Afganistan'ın Doğusundaki Nangarhar'daki Sel Felaketinde 5 Kişi Öldü, 10 Kişi Yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Video: Afganistan'ın Doğusundaki Nangarhar'daki Sel Felaketinde 5 Kişi Öldü, 10 Kişi Yaralandı

Video: Afganistan'ın Doğusundaki Nangarhar'daki Sel Felaketinde 5 Kişi Öldü, 10 Kişi Yaralandı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar Valiliği Pazartesi günü, vilayette Pazar günü geç saatlerde meydana gelen son sel felaketinde en az beş kişinin öldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

 - Güncelleme:

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar Valiliği Pazartesi günü, vilayette Pazar günü geç saatlerde meydana gelen son sel felaketinde en az beş kişinin öldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sel sularının vilayetin başkenti Celalabad'da ve bazı bölgelerinde 320 ev ve yüzlerce dönümlük tarım arazisini tahrip ettiği belirtildi.

Başkent Kabil'i bu doğu vilayetine bağlayan yol üzerindeki önemli köprülerden birinin sel sırasında sular altında kaldığı belirtilen açıklamada, yolun şu anda kapalı olduğu da kaydedildi.

Afganistan'ın Penşir ve Takhar vilayetlerinde de iki gün önce meydana gelen şiddetli yağışlar ve sel baskınları büyük maddi hasara neden olmuş, ancak can kaybı bildirilmemişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Afganistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title