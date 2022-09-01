Video: Afgan Halkı: ABD Bize İyi Hiçbir Şey Bırakmadı

ABD askerlerinin son grubunun 30 Ağustos 2021'de gece yarısı Afganistan'dan ayrılmasından bu yana bir yıl geçti. 20 yıllık savaş, istikrarsız ülkeye korkunç bir miras bıraktı.

ABD, New York ve Washington D.C.'de düzenlenen 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'ı El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i barındırmakla suçladı ve 2001 Ekim ayında bu ülkeyi işgal etti.

O zamandan bu yana Afgan halkının yaşamı tamamen değişti.

Yaklaşık 3 milyon Afgan çocuk, ailelerini desteklemek amacıyla para kazanmak için okulu bıraktı.

ALYAS, Dondurma satıcısı:

"Sokakta dondurma satmaktansa okulda olmayı tercih ederim."

30.000'den fazla sivil hayatını kaybetti ve yaklaşık 11 milyon insan mülteci durumuna düşürüldü.

MAWLADAD, Panjwai bölgesi yerel köylüsü:

"ABD askerleri bize ölüm, sefalet ve yoksulluktan başka bir şey bırakmadı. Ama Afgan halkına her zaman yalan söylüyorlardı."

DAD MOHAMMAD, Panjwai bölgesi yerel köylüsü:

"Umarım onlar (Amerikalılar) bir daha geri dönmezler. Ülkemizi mahvettiler, bizi yoksullaştırdılar. Köyümüzü bombalayan insansız hava aracının sesini hala hatırlıyoruz. Onlar (ABD) evlerimizi yapmadılar, ama evlerimizi yıktılar."

Najibullah Jami, Kabil Üniversitesi'nde bir profesör. Onun gözünde, demokrasi adına ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı, savaştan zarar gören bu ülkeye yalnızca istikrarsızlık ve şiddet getirdi.

NAJİBULLAH JAMİ, Kabil Üniversitesi'nde profesör:

"ABD, Afgan halkının yaşamına iyi hiçbir şey bırakmadı. Afganistan'da siyasi, ekonomik, ulus inşası ve sistem inşası sektörlerine reformlar getirmedi. Aksine, 20 yıllık varlıklarıyla Afgan toplumunun sefaleti eskisi gibi kaldı. Güvenimizi ve inancımızı yok ettiler. Demokrasi adına istikrarsızlık başlattılar, hükümetleri devirdiler ve çatışmaları körüklediler. Son yirmi yılda bizi bombaladılar. Hava saldırıları düzenlediler. Yüzlerce hapishaneleri vardı. Bütün bunlar Afganlarda ruhsal sorunlara neden oldu. ABD, Afganistan'da sadece kendi çıkarları için olan varlığıyla bir işgalci ve bir emperyalistti. Ayrıca ABD, dünya sistemini de istikrarsızlaştırıyor. Bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Onlar ülkelere özgürlük yerine ölümler ve lanetler getirdi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor.